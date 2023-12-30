По словам Веры Йоуровой, девиз ЕС "едины в разнообразии" как нельзя лучше проявился во время войны в Украине.

Процедура вступления Украины в Европейский Союз может занять несколько лет. Об этом в интервью порталу novinky.cz сказала вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова.

Она напомнила, что девиз ЕС "едины в разнообразии" как нельзя лучше проявился во время войны в Украине.

"То, что наша позиция будет настолько сильной и единой после вторжения России в Украину, что один пакет санкций против России будет сопровождаться другим, и что государства будут готовы внести средства и системы вооружений, удивило не только ряд экспертов, но и особенно сам Кремль. Россия развернула информационную кампанию и хотела убедить европейцев, что украинцы не заслуживают своего государства. Ничего не получилось", - подчеркнула Йоурова.

Она также прокомментировала "демарш" Венгрии в вопросе поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

"Я почувствовала большое облегчение, когда премьер-министр Венгрии Орбан вышел из зала заседаний, выпил кофе за кулисами и тем самым позволил начать переговоры о вступлении с Украиной. Однако не было никакой связи с высвобождением заблокированных денег для Венгрии. ... Мы исчерпали все варианты, чтобы заставить Венгрию внести изменения в судебную систему. Надо сказать, что венгерское правительство действительно их подготовило. Пока изменения только на бумаге, но если они не заработают на практике, мы можем вернуться к блокировке денег. Виктор Орбан это знает", - рассказала вице-президент Еврокомиссии.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

В Еврокомиссии сказали, через сколько лет Украина сможет вступить в ЕС. По словам главы представительства Европейской комиссии в Австрии Мартина Зельмайера, процесс вступления Украины в Европейский союз может занять от шести до одиннадцати лет.

14 декабря Евросовет разрешил начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Вас также могут заинтересовать новости: