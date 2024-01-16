Участие в обсуждении принял представлявший заместитель председателя Совета национальной безопасности страны.

Израиль впервые принял участие в обсуждении украинской формулы мира. Дискуссия состоялась на встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран 14 января в Давосе (Швейцария).

"Израиль впервые принял участие в обсуждении "формулы мира" Зеленского, которое состоялось в начале недели. На четвертой встрече советников по национальной безопасности в швейцарском Давосе Израиль представлял заместитель председателя Совета национальной безопасности", – сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в своем Telegram-канале.

Формула мира-последние новости

В Давосе состоялась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Участие приняли представители 81 страны и международная организация, что на 15 больше, чем во время прошлой встречи.

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На четвертой встрече советников в Давосе было обсуждено пять следующих пунктов формулы:

вывод российских войск;

восстановление справедливости;

экологическая безопасность;

недопущение эскалации и повторения войны;

подтверждение окончания войны.

28 октября 2023 года на Мальте прошел двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине. Во встрече советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике относительно ключевых принципов мира в Украине и мире приняли участие представители 66 стран и международных организаций. В предыдущей встрече было 42 делегации.

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