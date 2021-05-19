По словам Жовквы, график визита президента США Джо Байдена в Европу еще определяется.

Заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства Игорь Жовква заявил, что, если в графиках президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленского и Джо Байдена появится возможность для встречи во время запланированного в июне визита Байдена в Европу, то она состоится.

Об этом Жовква сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется", - заявил он.

Однако, по словам Жовквы, «если такая возможность (встречи Зеленского и Байдена - УНИАН) появится в графиках президентов, то, безусловно, такая встреча состоится».

Встреча Зеленского и Байдена: что известно

14 мая посол Украины в США Оксана Маркарова заявила об активной работе по подготовке встречи президентов Зеленского и Байдена и о готовности ко всем форматам двусторонней встречи глав государств.

Байден 11-13 июня отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве лидера страны. В частности, он посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11-13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

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Автор: Константин Гончаров