Для Британии не является привычным, когда главы государств ждут от партнеров поздравлений с днем рождения.

Посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс объяснила, почему официальный Лондон не присылал президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравлений с днем рождения.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам дипломата, для Британии не является привычным, когда главы государств ждут от партнеров поздравлений с днем рождения.

"Нет, это не является привычным в Британии... На самом деле такой традиции нет, поэтому это не является упущением моим или премьер-министра, что мы не прислали поздравления с днем рождения", - сказала Симмонс, объясняя, почему она и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поздравляли Зеленского.

Насчет поздравлений от себя лично посол уточнила, что "здесь нет ничего персонального - я просто забыла это сделать".

"Но я хочу рассказать о другом. Когда президент Зеленский заболел COVID, то премьер Джонсон с ним связался. В известной степени - из-за того, что премьер сам перенес COVID и болел тяжело, поэтому испытывает сочувствие к каждому, кто тоже заболел. Да и я тоже твитила, когда Зеленский заболел", - добавила Симмонс.

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Посол Великобритании в Украине

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс приступила к своим обязанностям в Украине в сентябре 2019 года.

Она была назначена в апреле 2019 года вместо кавалера Ордена Св. Михаила и Св. Георгия Джудит Гоф.

День рождения Зеленского

Президент Владимир Зеленский 25 января отметил свое 43-летие. Офис Зеленского рассказывал о поздравлениях от "мировых лидеров" с его днем рождения, представителей западных государств там практически не было.

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Автор: УНИАН