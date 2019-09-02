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Новый посол Великобритании начала работу в Украине

19:41, 02 сентября 2019
Политика
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Посол Великобритании Мелинда Симмонс и заместитель главы МИД Елена Зеркаль / фото mfa.gov.ua

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщается на странице Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

В пресс-службе МИД Украины отметили, что Симмонс подтвердила неизменную позицию Правительства Соединенного Королевства о политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

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"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым акцентом на развитие регионов, которые страдают от российской агрессии", - подчеркнула Симмонс во время вручения копий верительных грамот.

Елена Зеркаль, в свою очередь, поблагодарила за четкую позицию официального Лондона об отсутствии на сегодня оснований для возвращения России в G7 и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.

Как сообщал УНИАН в апреле, новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине стала Мелинда Симмонс.

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Теги: #Великобритания#МИД Украины#посол Британии в Украине