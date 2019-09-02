Новый посол Великобритании начала работу в Украине
Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.
Об этом сообщается на странице Посольства Великобритании в Украине в Facebook.
В пресс-службе МИД Украины отметили, что Симмонс подтвердила неизменную позицию Правительства Соединенного Королевства о политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.
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"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым акцентом на развитие регионов, которые страдают от российской агрессии", - подчеркнула Симмонс во время вручения копий верительных грамот.
Елена Зеркаль, в свою очередь, поблагодарила за четкую позицию официального Лондона об отсутствии на сегодня оснований для возвращения России в G7 и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.
Как сообщал УНИАН в апреле, новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине стала Мелинда Симмонс.