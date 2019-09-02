Новый посол Великобритании начала работу в Украине

Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины.

Новый посол Великобритании Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщается на странице Посольства Великобритании в Украине в Facebook.

В пресс-службе МИД Украины отметили, что Симмонс подтвердила неизменную позицию Правительства Соединенного Королевства о политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

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"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым акцентом на развитие регионов, которые страдают от российской агрессии", - подчеркнула Симмонс во время вручения копий верительных грамот.

Елена Зеркаль, в свою очередь, поблагодарила за четкую позицию официального Лондона об отсутствии на сегодня оснований для возвращения России в G7 и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине и развития местных общин.

Как сообщал УНИАН в апреле, новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине стала Мелинда Симмонс.