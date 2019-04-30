Британское правительство назначило нового посла в Украине

Мелинда Симмонс сменит на посту посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Гоф.

Новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине стала Мелинда Симмонс.

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Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Госпожа Мелинда Симмонс была назначена на должность Посла Великобритании в Украине после госпожи Джудит Гоф, кавалера Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, которая отправится на другое дипломатическое назначение», - сказано в сообщении.

Симмонс начнет работать в Украине летом 2019 года.

Гоф была назначена послом Великобритании в Украине в марте 2015 года.