цей матеріал доступний українською

Британское правительство назначило нового посла в Украине

18:42, 30 апреля 2019
Политика
372 0

Читайте такжеПесков прокомментировал признание Россией победы Зеленского на выборах президента Украины

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Госпожа Мелинда Симмонс была назначена на должность Посла Великобритании в Украине после госпожи Джудит Гоф, кавалера Ордена Св. Михаила и Св. Георгия, которая отправится на другое дипломатическое назначение», - сказано в сообщении.

Симмонс начнет работать в Украине летом 2019 года.

Гоф была назначена послом Великобритании в Украине в марте 2015 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Британия