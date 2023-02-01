В оборонном ведомстве по данным фактам проводят служебные проверки.

В Министерстве обороны отреагировали на объявление подозрения бывшим должностным лицам министерства.

"Министерство обороны демонстрирует открытость и прозрачность в своей деятельности и всячески способствует правоохранительным органам в проведении процессуальных мероприятий. По поводу информации об объявлении подозрения бывшим должностным лицам системы Министерства обороны Украины следует отметить, что в оборонном ведомстве, со своей стороны, по данным фактам проводятся служебные проверки", - сказано в сообщении на сайте Минобороны.

В ведомстве убеждают, что исповедуют нулевую толерантность к коррупции и в случае подтверждения фактов, уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения.

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В Минобороны отметили, что в декабре 2022 года был отстранен от обязанностей, а в январе 2023 года уволен с должности исполняющий обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. Фамилия не называется, но речь идет о Богдане Хмельницком.

Также отмечают, что 24 января 2023 года соответствующим распоряжением Кабинета министров Украины заместитель министра обороны Украины был уволен с должности. Речь идет о Вячеславе Шаповалове.

Масштабные обыски и объявления подозрений

1 февраля, Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины.

В частности, по материалам следствия, этот чиновник закупил для Вооруженных сил почти 3 тыс. бронежилетов на более 100 млн грн. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов.

Должностному лицу объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, СБУ проводит следственные действия в отношении других должностных лиц в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности. Это комплекс мер, направленный на укрепление обороноспособности государства.

25 января председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в социальной сети Facebook сообщила, что директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий и профильный заместитель министра Вячеслав Шаповалов были уволены с должностей.

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