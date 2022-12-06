Следующая встреча в формате "Рамштайн" скорей всего состоится после новогодних праздников.

Следующее восьмое заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе, к группе помощи Украине присоединятся несколько новых стран.

Как сказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона, во время недавнего разговора с министром обороны США Ллойдом Остином прозвучали новые страны, которые могут войти в группу "Рамштайн".

Группа клуба "Рамштайн" - это около 50 стран. Но вчера мы обсуждали еще некоторые новые страны, которые прозвучали, поскольку он (Остин - УНИАН) ведет адвокацию Украины и убеждает страны также предоставить нам оружие", - сказал он.

Видео дня

Резников отметил, что пока не может разглашать эти страны.

Министр обороны также сообщил, что следующая встреча в формате "Рамштайн" скорее всего будет после новогодних праздников.

"При всем уважении к нам, они (страны-партнеры – УНИАН) все же живут в режиме более мирного времени, у них скоро будут Рождественские праздники и новогодние ощущения. Поэтому реалистично, что "Рамштайн" состоится в январе", - сказал он.

При этом, это не означает невозможность двусторонних встреч, которые происходят почти ежедневно, добавил он.

Война в Украине: заседание"Рамштайн"

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин после ракетной атаки России 5 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны.

5 декабря РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили более 60 из более чем 70 вражеских ракет. Впоследствии стало известно, что были попадания ракет в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Напомним, предыдущее седьмое заседание в формате "Рамштайн" состоялось 16 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: