Президент и первая леди Украины с сожалением узнали о положительном тесте на коронавирус у президента Турции и его жены.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская пожелали скорейшего выздоровления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Эмине Эрдоган.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Мы с Еленой с сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления!",- заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Эрдоган заявил, что вместе с женой Эмине получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

3 февраля Эрдоган с супругой с официальным визитом посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел COVID-19.

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