Турция готова способствовать поддержанию мирной и безопасной обстановки в регионе, заявил Эрдоган.

Сегодня в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил сам Эрдоган в Twitter.

Турецкий лидер уточнил, что уже прибыл в украинскую столицу по приглашению Зеленского для участия в десятом заседании Стратегического совета высокого уровня.

"Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам для обеих стран и региона", - отметил Эрдоган.

Читайте такжеВице-президент Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС: "Мы не можем называть даты"

"Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и за напряжением в регионе. Турция, как черноморская страна, призывает все стороны действовать сдержанно и в диалоге для поддержания мира в регионе", - подчеркнул президент Турции.

Текстовая трансляция события ниже:

ОБНОВЛЕНО. 13:20 Эрдоган встретился с Зеленским в Мариинском дворце. Во время приветствия президент Турции выкрикнул традиционное "Слава Украине".

Дополняется...

Угроза нового вторжения России

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

Вас также могут заинтересовать новости: