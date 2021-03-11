Предыдущее решение по санкциям было принято два года назад.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании продлил санкции против двух российских банков, срок действия которых истекает 19 марта.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

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«На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года, 19 марта у них заканчивается этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок санкций на 3 года», - сказал Данилов.

Что этому предшествовало

В 2017 году Украина ввела санкции против пяти украинских банков, принадлежавших России.

Под санкции попали "Сбербанк России", "Проминвестбанк", обанкротившийся" ВТБ Банк" и "БМ Банк", сдавший банковскую лицензию.

Санкции касались ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц.

В марте 2019 года пятый президент Украины подписал указ о продлении санкций против "Сбербанка" и "Проминвестбанка", т.к. только они из санкционного списка остались на рынке. Санкции ввели на два года.

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Автор: Дмитрий Шварц