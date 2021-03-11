Он начнет работу с 16 марта.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании Центра противодействия дезинформации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности.

"Решением СНБО такой центр сегодня был создан. Он начнет работать со следующего вторника", - рассказал он.

По словам Данилова, Центр будет расположен в ситуационном центре СНБО, на улице Банковой.

"Сейчас происходит активизация. И в ежедневном режиме - "24 на 7 на 365"- это центр будет работать. К нему будут привлечены представители нашего разведсообщества, соответствующие министерства и ведомства, и мы сможем дать отпор той дезинформации, которая в последнее время находится на территории нашей страны со стороны Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО.

В чем суть Центра

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

9 марта Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации в ближайшее время.

По словам министра культуры и информполитики Александра Ткаченко, полное название учреждения - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Целью создания такого центра является нейтрализация влияния дезинформации и манипулятивной информации и быстрое, проактивное реагирование на ключевые темы, в рамках которых распространяются фейки и пропаганда.

Основными направлениями работы Центра будет выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты.

По словам Ткаченко, будет проводиться оценка информации, определяющей ключевые темы, которые требуют реагирования. В будущем предполагается существование собственной системы контент-анализа Центра.

"Реагирование будет происходить на определенные ключевые темы, в рамках которых распространяется дезинформация или манипулятивная информация. Кризисное реагирование, потому что кризисы у нас постоянно происходят. Что важно – это "one voice policy" (политика "единого голоса"- УНИАН), взаимодействие с пресс -служами органов власти, их специалистами по коммуникациям. Противодействие будет через составление карты выявленных ботоферм и осуществление мероприятий по их блокированию, в том числе в сотрудничестве с Facebook", - добавил он.

Ткаченко отметил, что Центр будет разрабатывать изменения в законодательство Украины относительно санкций и распространения дезинформации и заниматься проактивным информированием общества об официальной позиции Украины по вопросам, которые могут стать потенциально угрожающими с точки зрения дезинформации.

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Автор: Антонина Доломанжи