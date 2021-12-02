О причинах ухода заместитель Кулебы не сообщил.

Заместитель Дмитрия Кулебы, главы украинского МИД, Егор Божок написал заявление об отставке, пообещав позже рассказать о причинах принятого решения.

Об этом Божок сообщил в своем Twitter-аккаунте. Он также поблагодарил коллег-дипломатов за совместную 20-летнюю работу.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!", - написал Божок и прикрепил фото заявления.

Справка: Егор Божок Родился 6 сентября 1980 года в Киеве. В 2002 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2000 году окончил магистратуру Брюссельского свободного университета. Магистр международных отношений и европейской политики, переводчик. Свободно владеет украинским, английским, французским и русским языками. Женат, имеет сына и дочь.

Читайте такжеКулеба "дал рецепт" сдерживания России от военных авантюрКарьера: 2002-2005 гг. - специалист, атташе, третий секретарь Департамента контроля над вооружениями МИД Украины;

2005-2009 гг. - третий, второй секретарь политического отдела Миссии Украины при НАТО;

2009-2010 гг. - первый секретарь Департамента НАТО МИД Украины;

2010-2013 - начальник отдела юстиции Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины;

2013-2015 гг. - заместитель главы миссии Украины при НАТО.

2015-2017 - и.о. главы миссии Украины при НАТО.

2017-2019 - руководитель Службы внешней разведки Украины.

14 марта 2019 г. назначен заместителем Министра иностранных дел Украины (Распоряжение Кабинета Министров Украины от 13 марта 2019 г. No 144-р).

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Автор: Екатерина Малюга