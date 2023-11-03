Экс-командующий Силами спецопераций рассказал детали насчет своего увольнения.

Уже бывший командующий ССО (Силы специальных операций Вооруженных сил Украины) - генерал-майор Виктор Хоренко, заявил, что о своем увольнении с должности узнал из средств массовой информации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал представление на увольнение, рассказал экс-командующий ССО в эфире ток-шоу "УП" в пятницу, 3 ноября. Офицер добавил, что не знает причину своего увольнения. "...Скажу так, узнал об этом (об увольнении - Ред.) из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим (Залужным - Ред.), который также объяснить мне этого не смог", - поделился генерал-майор.

Хоренко добавил, что главнокомандующий ВСУ "должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал". "Не понимаю, что произошло", - подчеркнул офицер и добавил, что не знает, что ждет его в дальнейшем.

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Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что после увольнения Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Назначен новый командующий ССО Украины - сегодня это стоит знать

3 ноября стало известно, что Владимир Зеленский своим указом уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций. Также стало известно, что другим указом украинский лидер назначил нового командующего Силами спецопераций. Новый командующий ССО ВСУ - полковник Сергей Лупанчук.

Стоит отметить, что Хоренко 25 июля 2022 года был назначен на должность командующего Силами спецопераций. Информации о Лупанчуке сейчас в открытом доступе нет.

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