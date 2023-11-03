Глава государства уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

В пятницу, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Лупанчука командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. При этом глава государства уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, говорится в указах президента № № 727-728 / 2023.

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

Отдельным указом президент уволил Виктора Хоренко с должности командующего ССО ВСУ. Хоренко занимал должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины с 25 июля 2022 года.

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В открытом доступе нет информации о новом руководителе ССО.

Силы спецопераций - последние новости

Накануне командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко впервые рассказал о спецоперациях на "Азовстали". Он признался, что воины добровольно летели защищать "Азовсталь". Ему приходилось принимать трудные решения о том, "что доставлять: БК, медикаменты, средства связи, или людей, которые будут защищать".

Также в июне СМИ сообщили, что инициатором выезда за границу обвиняемого в коррупции депутата Киевсовета Владислава Трубицына были силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

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