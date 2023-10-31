Генерал признался, что ему пришлось принимать трудные решения.

Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко впервые рассказал о спецоперации на "Азовстали".

В новом интервью, опубликованном на YouTube-канале ССО, Хоренко признался, что воины добровольно летели защищать "Азовсталь". Ему приходилось принимать трудные решения.

"Основной нашей задачей была доставка вертолетами боекомплекта. Но, когда приходят 10 добровольцев, которые говорят: "Мы хотим лететь защищать "Азовсталь", то приходится принимать трудные решения. Что доставлять: БК, медикаменты, средства связи, или людей, которые будут защищать. Или когда у тебя 15 тонн груза, а один вертолет может взять лишь около двух. Время на выполнение операции тогда шло на минуты, выгрузка не должна была превышать 10 минут", - отметил Хоренко.

Генерал-майор отметил, что было семь успешных вылетов ССО. Связь Хоренко держал напрямую с командиром бригады спецназначения "Азов" Денисом Прокопенко (Редисом), который в то время даже не догадывался, что общается с командующим ССО.

Битва на "Азовстали"

Защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления.

Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории меткомбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием было отдано приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизнь личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу. В российском плену находилось около двух тысяч защитников "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: