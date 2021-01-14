Законом установлено, что ВГА населенных пунктов могут образовываться в случае принятия ЦИК решения о невозможности проведения выборов в соответствующие органы местного самоуправления.

В Украине сегодня вступил в силу закон о внесении изменений в закон "О военно-гражданских администрациях" об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности ВГА (№3913).

Читайте такжеЗеленский об амнистии на Донбассе: не обо всех и не об избежании ответственностиВчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно закону, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон о создании военно-гражданских администраций

Верховная рада приняла этот закон 17 декабря 2020 года.

Законом предусмотрено, что в случае образования ВГА, полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских, районных советов в городах, сельских, поселковых, городских голов прекращаются со дня назначения руководителя такой ВГА.

ВГА населенных пунктов образуются на территориях территориальных громад, сельские, поселковые, городские советы которых и/или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами Украины полномочия, в том числе, в результате фактического самороспуска или самоустранения от выполнения своих полномочий, или их фактического невыполнения, а также в случае принятия ЦИК решения о невозможности проведения выборов в соответствующие органы местного самоуправления.

Среди прочего, устанавливается, что ВГА населенных пунктов на соответствующей территории осуществляют полномочия по образованию центров предоставления админуслуг и заключению договоров о сотрудничестве территориальных громад.

Кроме того, законом определяется ряд положений, согласно которым осуществляется реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц, а также прекращение полномочий ВГА населенных пунктов, территории которых вошли в состав соответствующих сформированных территориальных громад, реорганизация таких военно-гражданских администраций как юридических лиц.

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Автор: Инна Андалицкая