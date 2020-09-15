Комиссия снова обратится в Донецкую и Луганскую ОГА-ВГА, и на основе их выводов может назначить выборы, если для этого будут необходимые условия.

В Центральной избирательной комиссии не исключают возможности проведения в марте местных выборов в тех громадах на Донбассе, где в октябре это сделать невозможно.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, об этом заявил председатель Центризбиркома Олег Диденко.

"Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - сказал он.

Диденко раз отметил, что сейчас в судебном порядке остановить избирательный процесс уже невозможно.

Председатель ЦИК напомнил, что остановка избирательного процесса возможна лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения.

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Местные выборы на Донбассе: что известно

8 августа на основе выводов Донецкой и Луганской ОГА-ВГА Центризбирком принял постановление о невозможности проведения 25 октября выборовы в 10 территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Также ЦИК приняла к сведению, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области выборы невозможно провести на пяти избирательных участках.

Местные выборы в Украине 2020: новости

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении дежурных местных выборов на 25 октября (№3809).

Выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

30 августа Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября.

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Автор: Антонина Доломанжи