В "Слуге народа" спрогнозировали завтрашнее голосование за законопроект о всеукраинском референдуме

По словам Давида Арахамии, этот законопроект является «наиболее проработанным» из всех.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что завтра в парламенте не будет проблем с голосованием за законопроект о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Очень взвешенный закон о народовластии ... Мы обещали всем, что будет народовластие - целый пакет законов. Это первый закон, об украинском референдуме, общенациональном», - отметил Арахамия.

Он отметил, что ранее законопроект был направлен экспертам для предоставления заключения. «Его перед тем, как выносить в зал, отправили на Венецианскую комиссию, согласовали, что там все нормально. Затем, есть швейцарская организация, которая занимается исключительно референдумами, - они дали положительное заключение. Поэтому выглядит этот закон, возможно, наиболее проработанным из всех законов, которые мы до этого голосовали. Поэтому, я думаю, что у нас не будет проблем завтра его проголосовать», - прогнозирует председатель фракции.

Читайте такжеСтефанчук рассказал, почему ВР ч работала над законопроектом о всеукраинском референдуме

Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум» (№ 3612). Проектом закона предлагается ввести в Украине электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

16 июня ВР сократила сроки рассмотрения президентского законопроекта о всеукраинском референдуме. Рассмотрение указанного законопроекта запланировано на четверг, 18 июня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram