Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента. Также отмечается, что закон с регистрационным номером 8371 передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как известно, закон должен вступить в силу через 30 дней после его подписания и обнародования. Законом предусмотрена процедура по запрету деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности, связанных с Российской Федерацией.

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Запрет УПЦ МП в Украине

Как сообщалось, 20 августа за этот законпроект проголосовали 265 народных депутатов. Закон приняли без одного пункта, согласно которому общины УПЦ МП будут иметь девять месяцев на расторжение связей с Русской православной церковью.

Нардеп Владимир Вятрович в комментарии УНИАН сказал, что закон предусматривает запрет деятельности РПЦ и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву. Соответствующие экспертизы будет проводить Государственная служба по этнополитике и свободе.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что украинская власть "решила переплюнуть атеизм" советского периода. Он назвал украинцев "неонацистами", "демонами" и "вурдалаками".

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