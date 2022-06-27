Фумио Кисида заявил, расширенные ограничения коснутся 70 физических лиц и организаций из России.

Япония вводит дополнительные санкции против Российской Федерации. Ограничения включают запрет на импорт золота из РФ.

Об этом сообщает NHK

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что новые санкции включают запрет на импорт российского золота, а также оказание РФ бухгалтерских, трастовых и ряда других услуг.

При этом он указал, что новые ограничения Японии приведут к заморозке активов еще 70 физических лиц и организаций из России. Кроме того, японский парламент запретил продавать товары 90 организациям, которые имеют отношение к оборонной сфере.

Как ранее сообщал УНИАН, портал Bloomberg первым сообщил о подготовке эмбарго на российское золото. После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил эту информацию. По его словам, к запрету присоединятся Британия, Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, эмбарго на экспорт золота станет ударом по экономике Российской Федерации. Страна лишится дохода в размере около 19 миллиардов долларов в год. Блинкен считает, что эмбарго создаст дополнительное давление наряду с уходом более тысячи западных компаний из российского рынка.

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