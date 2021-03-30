По словам руководителя СБУ, спецслужбы РФ постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине.

Заказчиками так называемых "тарифных майданов"в начале года были российские кураторы, заявил глава СБУ Иван Баканов.

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Такое заявление он сделал во время выступления в парламенте.

"Мы имеем достаточно информации, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции. Подчеркиваю, я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией (в поддержку Стерненка – ред.) был разведорган РФ, но я четко утверждаю, что Россия пытается пользоваться любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу.

При этом, как правило, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами...

Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из России. Это тоже метод влияния и оружие" - указал он.

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Автор: Дмитрий Захаров