Украина готова принять участие в разработке двух международных документов относительно ядерного оружия.

Украина готова принять участие в разработке двух международных документов о запрете производства материалов для ядерного оружия и гарантии безопасности для неядерных государств.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время участия в работе сегмента высокого уровня конференции по разоружению 2021 года.

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Глава МИД отметил важность конференции как переговорной площадки для разработки новых политико-правовых инструментов контроля над вооружениями. Он заверил в готовности Украины принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия или материалов для других ядерных взрывных устройств.

Также министр выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который давал бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Глава МИД Украины отдельно остановился на фактах пренебрежения Россией рядом международных договоров по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением ядерного оружия.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основных международных документах, как договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожение, конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", - сказал министр.

Кулеба привлек внимание участников конференции к угрожающему и незаконному наращиванию ядерного потенциала России во временно оккупированном Крыму, что подрывает безъядерный статус украинского полуострова.

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Кроме того, он призвал присутствующих рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.

Ядерное оружие Украины: что известно

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и действующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Однако Российская Федерация нарушила это обязательство, оккупировав украинский Крым и начав войну на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко