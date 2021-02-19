Президент Франции считает, что НАТО должно иметь новую стратегическую концепцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за построение новой "архитектурной безопасности в Европе", но с соблюдением диалога с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в онлайн-режиме с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.

Макрон заявил о необходимости "построения безопасности повестки дня".

"Мы должны вместе построить или восстановить повестку дня безопасности или архитектуру безопасности. В связи с этим речь идет о новой стратегической концепции НАТО", - заявил он.

Макрон сказал, что лидерам государств необходимо обсудить соответствующие предложения и попробовать "найти новую архитектуру безопасности".

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"Эта совместная концепция также означает, что мы должны иметь диалог с Россией. Для нас обязательно оставаться в мире", - сказал Макрон.

Российская агрессия и безопасность Европы

7 февраля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отметил, что нужно обновить стратегическую концепцию НАТО из-за агрессии Российской Федерации против Украины и подъема Китая.

Генеральный секретарь предложит лидерам стран-членов НАТО согласовать обновление стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами.

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Автор: Виталий Саенко