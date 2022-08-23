Он заверил, что Польша будет поддерживать Украину до последнего дня борьбы.

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Украина выиграет войну и вернет оккупированные Россией территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Дуда заверил, что украинский народ и власть могут рассчитывать на Польшу и поляков.

"Я верю в это глубоко, что Украина не только защитит себя, но я верю, что Украина одержит победу. Что вернет себе все ныне оккупированные Россией территории. Что Украина отстроится благодаря польской поддержке, а также поддержке всех честных государств и народов Западной Европы и Соединенных Штатов Америки и других демократических государств", - заявил Дуда.

Он убежден, что Украина станет еще сильнее, а прежде всего современнее.

"Я верю, что вы дадите отпор врагам и агрессорам", - подчеркнул Дуда.

Как заверил Дуда, поляки будут поддерживать Украину до последнего дня борьбы.

Как сообщал УНИАН, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Сообщается, что он примет участие во 2-м саммите Крымской платформы.

Во время пресс-конференции Дуду спросили, не страшно ли ему быть в Киеве на фоне сообщений о возможных массированных ракетных обстрелах и чувствует ли он себя в безопасности.

Дуда заявил, что, когда представляет свой народ и государство, то должен учитывать, что такое представительство иногда сопряжено с рисками.

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