Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что люди боятся смерти, но никто не боится Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве.

В частности, сначала у президента Польши спросили, не страшно ли ему быть в Киеве на фоне сообщений о возможных массированных ракетных обстрелах и чувствует ли он себя в безопасности.

Дуда заявил, что, когда представляет свой народ и государство, то должен учитывать, что такое представительство иногда сопряжено с рисками.

При этом президент Польши переспросил у журналистов, не опасаются ли они быть сейчас на пресс-конференции. "Мы здесь вместе. Мы здесь для того, чтобы наши братья в Украине не только видели, что мы с ними вместе духом, не только поддерживаем разными способами, но также что мы физически присутствуем всей польской делегацией, представителями польского правительства, с господами министрами", - заявил Дуда.

Он сказал, что польская делегация вместе с украинцами отмечает праздник независимости Украины и показывает, что Украина свободна и суверенна, независима и борется с российской агрессией за мир и справедливость.

В свою очередь, Зеленский заявил, что его польский коллега является смелым человеком.

"Ничего нового, что Россия может сделать специально на эти дни. Я думаю, что ни для кого это не новости. Мы понимаем, как они действуют, как они всегда провоцируют. Я думаю, вопрос не в том, что эти великие люди, одним из которых является Анджей Дуда, которые к нам приезжали, что они не боятся. Я думаю, что все боятся смерти. Никто не хочет умирать. Но никто не боится Россию. И это важнейший сигнал", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украина в ответ на возможные ракетные удары по Киеву и другим украинским городам. Глава государства отметил, что есть достаточно обобщенная информация о возможных угроз от международных партнеров.

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