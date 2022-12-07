Курьез произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в прошлом году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил, как в Швеции проходил саммит ОБСЕ. Дипломата удивило то, что ему предложили пойти в гендерно-нейтральную уборную.

"Извините меня за подробности, там (в Швеции - ред.) я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски", - сказал Лавров для российских СМИ.

Лавров добавил, что курьез произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в прошлом году.

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