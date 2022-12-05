Глава МИД РФ считает, что заявления России "преднамеренно искажают"

В Российской Федерации снова заговорили о конфликте между ядерными государствами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад якобы "взял линию на военную конфронтацию" с Россией.

"В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями", - цитируют Лаврова росСМИ.

При этом он считает, что западные партнеры "преднамеренно искажают" предупреждения из Кремля и обвиняют Россию в угрозах. По его словам, Москва ориентируется на принципы, которые закреплены в документах "ядерной пятерки".

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"В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого", - подытожил российский дипломат.

Ядерные угрозы России - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие как в Украине, так и против стран Запада. В свою очередь президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля зависит от своего общества, поэтому вряд ли пойдет на ядерный удар.

Кроме того, экс-командующий американской армией в Европе Бен Ходжес отметил, что в случае ядерного удара в войну вступят США.

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