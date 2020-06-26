Тищенко говорит, что ему "до глубины души обидно" из-за насмешек над лимонами

Тищенко начал оправдываться, мол, это была не его идея, а инициатива врачей.

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко объяснил, почему принес пострадавшим в результате взрыва в многоэтажке на Позняках лимоны.

Об этом он написал в Facebook.

Он заявил, что ему «до глубины души обидно было видеть эти насмешки с лимонов». Тищенко утверждает, что «витаминов» принести попросили врачи.

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«Хочу рассказать как все было на самом деле: я просто подошел к врачам и спросил : «Какая нужна помощь?». Меня попросили привезти лимоны и лед. Такая была просьба врачей, даже если она кому-то может показаться странным», – написал он, добавив к сообщению видео, которое якобы подтверждает, что лимоны были не его выдумкой.

Тищенко добавил, что не думал, что со стороны это будет иметь странный вид, но по необходимости сделал бы это снова.

«В той ситуации хаоса, горя и беды никто не думал, что со стороны это кому-то может выглядеть смешно. Надо было действовать и помогать людям. Не дай Бог, но оказавшись еще раз в той ситуации, я сделал бы так же», – заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, Тищенко прибыл на место взрыва газа в доме в Дарницком районе Киева, и принес на место трагедии "витаминов".

Позже стало известно, что пиарщики нардепа сделали из этого рекламное сообщение, но после огласки в сети - удалили.

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