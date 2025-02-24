Это подорвет сплоченность Украины и сделает страну крайне уязвимой для российских кампаний влияния.

Призывы президента США Дональда Трампа и его сторонников к проведению выборов в Украине и попытка обвинить украинского лидера Владимира Зеленского в нелегитимности не имеют под собой никаких реальных обоснований. Как пишет Politico, их аргументы заведомо ошибочны и тревожно совпадают с нарративом Москвы, ведь проведение выборов сейчас только навредит Украине.

"Проведение выборов в то время, когда Украина ведет активную экзистенциальную войну, ничего не даст стране и не укрепит ее демократию - совсем наоборот. Это подорвет сплоченность Украины и сделает страну крайне уязвимой для российских кампаний влияния, подрывая решимость и настраивая украинцев против украинцев", - утверждает издание.

Именно поэтому Россия настаивает на скорейшем проведении выборов, подчеркивается в статье.

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"И Дональд Трамп соглашается с Кремлем в этом вопросе не из-за искреннего страха за состояние украинской демократии, а для того, чтобы ввергнуть страну в смятение, ослабить Зеленского и облегчить навязывание Киеву плохого мирного соглашения", - считает Politico.

При этом, отмечается в статье, попытка Трампа выступить в качестве защитника демократии "вызывает недоумение". Ведь ранее он участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов в США в 2020 году и закрыл все программы по продвижению демократии, финансируемые USAID и Госдепартаментом. В своей инаугурационной речи в прошлом месяце Трамп даже ни разу не упомянул слово "демократия".

При этом эксперты по выборам четко указывают, что с практической точки зрения проведение выборов в Украине в то время, когда страна борется за выживание под постоянными обстрелами и атаками, а значительная часть ее населения перемещена, находится за границей или на линии фронта, просто нецелесообразно. "Украина должна провести свои следующие выборы в то время, когда страна сможет гарантировать безопасность и демократические стандарты этих выборов. [Этого нельзя гарантировать во время нынешней тотальной войны", - заявили Питер Эрбен и Гио Кобахидзе из некоммерческой организации "Международный фонд избирательных систем".

Как напоминает Politico, ранее проведение выборов во время воойны откладывалось и в других демократических странах. Так Великобритания не проводила выборы с 1935 по 1945 год, и никто не ставил под сомнение легитимность тогдашнего премьер-министра Уинстона Черчилля. В Новой Зеландии также не проводились выборы во время Второй мировой войны. В Великобритании и Канаде выборы были отложены во время Первой мировой войны, а Израиль отложил выборы во время войны Йом-Киппур 1973 года.

США давят на Киев в проведении выборов

Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения.

При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что якобы готов к переговорам с Украиной о завершении войны, но что Россия не намерена подписывать мирный договор с президентом Зеленским. Причиной он назвал "нелегитимность" украинского президента.

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