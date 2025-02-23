Президент напомнил, что тему украинских выборов в условиях войны педалирует Россия.

Заявления высокопоставленных чиновников США о необходимости провести выборы в Украине являются "серьезной волной" давления на Украину с потенциально опасными последствиями. Вероятно, американцев кто-то дезинформирует на эту тему. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Год 2025".

"Вопрос выборов поднимала РФ. И вопрос выборов начал звучать сегодня в США. Но этого не было. И ни разу партнеры это не поднимали. Это такая волна. Я считаю, что она серьезная и она входит в опасные шаги того или иного формата давления на Украину, подготовки соответствующих документов, которые бы устраивали кого-то. Но не нас", - отметил Зеленский.

По его словам, поскольку это опасная волна, он ее останавливает как может.

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"Не только сам. Публично. Вы понимаете, что происходит", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что безопасность на голосовании это номер один.

"Как нормально можно голосовать, если сегодня прилетело 267 дронов? Невменяемые русские! Американские партнеры говорят: мы видим, что русские хотят завершения войны. 267 дронов выпускает человек, который хочет завершения войны? Как будет голосование в Сумской области? Как будет голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском, если там людей вывозят? Как это будет происходить?" - отметил он.

По словам президента, непонятно, как будут голосовать на фронте, что делать с временно оккупированными территориями.

"Кроме того, что все это - вне украинского законодательства, вне Конституционных историй и т.д. Как будут голосовать военные? Никак. Что будут делать люди за рубежом? Как подготовить инфраструктуру, где наблюдатели? Они приедут на фронт? Какое количество их приедет в Сумскую, Харьковскую область, в Краматорск? В Покровск хотят наблюдатели? То есть там пусть не голосуют? Это просто неправильно. Как можно признать выборы, в которых не будет голосовать половина населения?" - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что отмена военного положения опасна для страны.

"А голосовать люди будут в какой стране, с каким флагом, если вся армия или большинство пойдет обратно [с фронта домой]?... К сожалению, нашим [американским] партнерам рассказывают какие-то разговоры. Я считаю, что это дезинформация. Я не верю, что президент Трамп сам так считает. Я не хочу в это верить. Они нам важны, они наши партнеры стратегические", - резюмировал Зеленский.

Вашингтон давит на Киев относительно проведения выборов

Как писал УНИАН, после переговоров России и США в Саудовской Аравии Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения.

Ранее глава Кремля неоднократно заявлял, что якобы готов к переговорам с Украиной о завершении войны, но что Россия не намерена подписывать мирный договор с президентом Зеленским. Причиной он назвал "нелегитимность" украинского президента.

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