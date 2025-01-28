Кремлевский диктатор считает, что подписывать документы должны представители украинского парламента.

В Кремле считают, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать документы по итогам возможных переговоров с Москвой. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.

По его словам, полномочия президента Украины уже истекли, поскольку в украинской Конституции не предусмотрена возможность их продления на время действия военного положения. Однако это предусмотрено для Верховной Рады.

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"Нужно, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения", – заявил он

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