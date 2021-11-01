В ОПОРЕ заявили, что наблюдателям не дают фиксировать подсчет.

Окончательная явка на внеочередных выборах харьковского городского головы составляет 28,29%.

Об этом сообщила председатель Харьковской ТИК Елена Матвиенко, пишет Общественное.

"Имеем на 20:00 такую информацию: о количестве избирателей, включенных в список избирателей на избирательных участках - это 1 млн 19 тыс. 175 избирателей. Количество избирателей, которые получили избирательные бюллетени на момент окончания голосования - это 288 336", - сказала она.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что в 20:00 закрылись все 605 избирательных участков, работавших на территории Харькова.

Читайте такжеВыборы в Харькове: стало известно об инцидентах на спецучасткахВ течение всего избирательного процесса в полицию поступило 52 сообщения о возможных нарушениях законодательства.

Открыто 2 уголовных производства: препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии – 1 и 1 производство – по факту фальсификации, подлога, хищения, повреждения или уничтожения избирательной документации.

В ОПОРЕ сообщили, что их наблюдатели в Харькове сталкиваются с попытками запрета фиксирования процедуры подсчета бюллетеней на пяти участках.

"На всех этих участках были похожие нарушения с запретом фиксировать процесс подсчета голосов. Сейчас на некоторых участках удалось решить проблему после обращения в соответствующие районные ТИК, а на некоторых конфликт продолжается", - говорится в сообщении.

В ЦИК сообщили, что явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 на Херсонщине и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.

"Чрезвычайных происшествий и крупных нарушений, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также ОПОРА зафиксировала, что члены избирательных комиссий в Харькове, в Херсонской и Черкасской областях подписали протоколы об итогах голосования будущим числом.

Выборы в Харькове

Напомним, 31 октября в Харькове проходили внеочередные выборы городского головы. На пост мэра города претендуют 10 кандидатов.

Внеочередные выборы назначены в связи со смертью в декабре 2020 года мэра Харькова Геннадия Кернеса.

По данным экзит-пола, Игорь Терехов побеждает - за него проголосовали 53,8% харьковчан;

Автор: Людмила Жерновская