Накануне стало известно, что экс-президента подозревают в госизмене.

Объявление подозрения пятому президенту, нардепу Петру Порошенко не является поводом для введения против него санкций.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, вводить санкции против граждан Украины могут лишь при основаниях считать их причастными к терроризму и наличии приговора суда.

"То есть, само подозрение Порошенко не является достаточным основанием для того, чтобы вводить санкции против него. Закон о санкциях – инструмент для того, чтобы именно иностранцев привлекать к ответственности, где не действует Уголовно-процессуальный кодекс", - объяснил депутат.

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Он предположил, что доказать причастность экс-президента к финансированию терроризма будет сложно.

"Когда я читал сообщения [о подозрении] в том числе и в СМИ, там говорится не исключительно о Порошенко, а о заговоре группы лиц. То есть, условно говоря, какая-то целая группировка поддерживала террористическую деятельность. Это очень сложно, на мой взгляд, доказать", - сказал он.

Подозрение Порошенко в госизмене

Накануне стало известно, что Порошенко отправили почтой подозрение в государственной измене. Сам экс-президент сейчас находится за границей.

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Адвокат Порошенко дал понять, что экс-президент не придет в ГБР 23 декабря. В этот день ему должны вручить ходатайство о мере пресечения.

Автор: Виолетта Орлова