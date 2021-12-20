По данным следователей, в результате заключения соглашений о закупке угля в ОРДЛО террористы получили более 200 млн грн.

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко блокировал поставки в Украину угля из Южно-Африканской Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник управления в Главном следственном управлении СБУ Анатолий Булич сообщил на брифинге.

"Порошенко подозревается в том, что на протяжении 2014-2015 годов, будучи в должности президента Украины, используя предоставленные ему полномочия и имеющиеся инструменты воздействия на определенных руководителей центральных органов государственной власти, предпринял незаконные меры к расторжению существующих торговых связей Украины на поставку угля в Южно-Африканской Республике", - подчеркнул Булич.

Также он добавил, что Порошенко "по требованию представителей Российской Федерации организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных Украине территорий, чем поставил Украину в зависимость от представителей РФ и указанных псевдо-республик".

Булич подчеркнул, что эти действия Порошенко помогли Российской Федерации и террористическим организациям Л/ДНР в подрывной деятельности против Украины.

При этом Булич подчеркнул, что это "одна из форм государственной измены".

Читайте такжеПорошенко вернется в Украину, но не в этом году - адвокатТакже он добавил, что после заключения указанных контрактов Порошенко и другими соучастниками преступления было осуществлено материальное содействие террористическим организациям на сумму более 200 млн грн., как наличными, так и безналичными перечислениями.

Булич добавил, что подозрение Порошенко подписал и. о. генерального прокурора (Алексей Симоненко – УНИАН).

В то же время Булич подчеркнул, что в этом деле нет политики.

"Сразу хочу отметить, что речь идет исключительно об установлении обстоятельств преступления и соблюдении закона. Любые попытки ввести это дело в политическую плоскость являются манипуляцией", - подытожил он.

Подозрение Петру Порошенко

17 декабря в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

20 декабря Петру Порошенко, который находится за границей, объявили о подозрении в совершении государственной измены и содействие деятельности террористических организаций. Уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, всего было закуплено угля на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

"Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - пояснили в ГБР.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Хилюк