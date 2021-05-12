По словам Хомчака, украинские военные готовы к любым действиям противника в отношении Украины.

Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак отметил, что ВСУ и другие силы обороны готовы к отражению вооруженной агрессии на 100%.

Читайте такжеВоенная угроза на границах Украины является постоянной - ЗеленскийКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

«В военном отношении ВСУ, другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отражению вооруженной агрессии. Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%. Но когда начинается бой, начинается агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти. Это покажет только бой и только агрессия», - заявил он.

По словам Хомчака, украинская армия имеет опыт вооруженной борьбы уже 7 лет.

«Пошел уже восьмой год, и мы постоянно анализируем 2014 год и каждый год войны, который идет в плане применения, готовности наших военных - я со всей ответственностью говорю, что мы готовы к любым действиям противника относительно нашего государства», - отметил главнокомандующий.

Стягивание войск РФ к границам Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «всех поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которые разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

Кроме того, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ к трем районам Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

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Автор: Константин Гончаров