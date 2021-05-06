Также президент отметил, что американская делегация прекрасно знакома с ситуацией на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США сделали много шагов, чтобы остановить эскалацию, которая происходила недавно вдоль украинских границ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве, трансляция мероприятия велась Офисом президента в Facebook.

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«У нас это первая личная встреча. Я поражен, что США представлены на таком высоком уровне, и я впервые встречаюсь с государственным секретарем, с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, со всей командой. Хочу сказать, что несмотря на то, что это первая встреча, есть ощущение, что она не первая, потому что команда прекрасно ориентируется, что у нас происходит, прекрасно знает все детали, и это большие плюсы, хотя в некоторых вопросах, наверное, это и минусы», - заявил он.

В то же время Зеленский отметил, что американская делегация прекрасно знакома с ситуацией на Донбассе.

«Я благодарен США, что они поддерживают нас, и сегодня это звучало. Не только на словах, но и в делах поддерживают наш суверенитет, территориальную целостность. Было много шагов сделано для того, чтобы остановить эскалацию, которая происходила недавно вдоль наших границ, могла произойти со стороны временно оккупированных Донбасса и Крыма», - подчеркнул он.

Стягивание российских войск к границам Украины

В марте Российская Федерация под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Константин Гончаров