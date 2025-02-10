Немецкий канцлер указал, какая из стран настроена решительно против вступления.

В ближайшее время Украина не сможет стать членом НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время дебатов с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцом, пишет Deutsche Welle.

Канцлер заявил, что членство Украины в НАТО "не произойдет в ближайшее время", поскольку США отклонили этот шаг.

Шольц также выразил надежду на мирные переговоры между Россией и Украиной после прихода Дональда Трампа к власти в США. "Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", - отметил канцлер.

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В свою очередь отвечая на вопрос, примут ли страны-члены НАТО Украину, Мерц заявил, что "они этого сделать не могут". "НАТО не принимает членов, которые сейчас находятся в войне", - сказал Мерц. А комментировать перспективу вступления после окончания войны, он не стал.

При этом кандидат в канцлеры назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз "правильным шагом" и отметил, что это даст Киеву "значительно больше безопасности".

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО.

В октябре 2024 года, после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать членом Североатлантического альянса.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно также сказал, что долгосрочный мир в Украине невозможен без предоставления членства в НАТО. Он считает, что проблема заключается в том, что вопрос присоединения Украины к Альянсу сейчас не обсуждается активно.

В начале этого года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна стать членом НАТО в будущем, однако говорить об этом пока рано.

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