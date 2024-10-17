Генсек НАТО утверждает, что не знает, когда именно украинское государство пополнит ряды стран-членов этого военно-политического блока.

Украина будет членом НАТО, сейчас вопрос касается хронологии вступления государства в Альянс.

Такой информацией поделился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг, 17 октября, по прибытии на встречу руководителей Минобороны государств-членов Альянса в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

По его словам, сейчас "выглядит так, что Украина будет 33-м членом" НАТО. В то же время генсек предположил, что перед украинским государством ряды Альянса пополнит какая-то другая страна, и таким образом украинское государство может стать 34-м в Альянсе.

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"...возможно, перед ними (украинцами, - Ред.) вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне (во время саммита Альянса, - Ред.)", - заявил Рютте.

Генсек Альянса добавил, что идет работа над "прокладкой моста" к членству Украины в Альянсе. Он также подчеркнул, что сейчас не может ответить на вопрос, когда именно Украина пополнит ряды государств-членов Альянса:

"...мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО".

Важные новости Украины о членстве в НАТО

Украина решила взять курс на вступление в Альянс после того, как РФ осуществила против нее агрессию - захватила Крым, перебросила свои войска на Донбасс и создала там квазигосударства "ДНР" и "ЛНР".

После того, как россияне осуществили полномасштабное вторжение на украинскую землю, Киев подал заявку на ускоренное вступление в Альянс. Ранее - в начале октября, президент Владимир Зеленский на встрече с Марком Рютте в Киеве говорил, что Киев сфокусирован на получении приглашения в Альянс, и украинцы заслуживают того, чтобы их страна стала 33-м членом этого военно-политического блока.

Стоит отметить, что позже украинский лидер в Верховной Раде представил план победы, первый пункт которого - приглашение Украины в Альянс. По мнению политолога Владимира Фесенко, такой шаг может стать "предохранителем" против шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

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