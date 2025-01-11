По словам бывшего премьер-министра Великобритании, вторжение Путина сделало членство Украины в Альянсе моральным и стратегическим императивом.

Долгосрочный мир в Украине невозможен без предоставления Киеву членства в НАТО. Об этом в интервью литовскому изданию Delfi заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения России Украина не могла реально рассчитывать на членство в НАТО в ближайшем будущем, поскольку "реальность была такова, что французы были очень против, немцы были очень против, не говоря уже о венграх и других".

"Этого не было в международной повестке дня. Приглашения в НАТО Украины просто не могло быть. Но парадокс в том, что вторжение Путина, его варварское решение сделать это, теперь, по моему мнению, сделало это моральным и стратегическим императивом", - подчеркнул Джонсон.

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В то же время, по его мнению, сейчас проблема заключается в том, что вопрос вопроса вопроса присоединения Украины к Альянсу сейчас не обсуждается активно:

"Я не слышу, чтобы кто-то говорил, что когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает".

Другие заявления Бориса Джонсона

Как сообщал УНИАН, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что действия Путина являются "варварскими", но ему стоит забыть о возрождении империи. Как сказал политик, "больше нет империи, к*нченый идиот".

Ранее Борис Джонсон призвал ввести британских "миротворцев" в Украину. По его словам, ответственность за сохранение любого соглашения должна лежать на группе европейских миротворческих сил.

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