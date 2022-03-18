По словам Кулебы, Зеленский к встрече с Путиным готов.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным "хоть сегодня", его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам.

Об этом заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба в интервью УП.

При этом он констатировал, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас происходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.

"Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", - говорит Кулеба.

"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.

Министра также спросили о месте возможной встречи Зеленского с президентом страны-оккупанта.

"Конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу. Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более ожесточенное, чем соревнования за проведение Олимпийских игр", - ответил он.

Накануне на Банковой сообщили что готовить встречу Зеленского с Путиным начнут после нахождения формулы передачи оккупированного Донбасса Украине.

Также советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что на согласование спорных моментов при разработке мирного соглашения между Украиной и РФ понадобится от нескольких дней до полутора недель.