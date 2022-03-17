Это зависит от договоренностей сторон по оккупированному Донбассу.

Работа над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится после нахождения формулы передачи оккупированного Донбасса Украине.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью польским СМИ, текстом которого располагает УНИАН.

"В отношении оккупированных территорий, позиция Украины остается неизменной: границы страны изменить невозможно. Однако я считаю, что мы должны быть трезвыми в своих суждениях. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы де-факто не контролируем их, там работает русская администрация. Одним из ключевых остается вопрос, как управлять этими территориями. Проблема в том, что Российская Федерация вошла к нам с войной, а не завела разговор", - подчеркнул Подоляк.

При этом у него спросили, рассматривается ли возможность возвращения Донецка и Луганска под контроль Украины.

"Продолжаются переговоры. Мы ищем юридическую формулу. Когда она будет найдена, президенты Украины и России продолжат переговоры на специальной встрече", - подчеркнул Подоляк.

Также у него спросили, где и когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.

"Как только мы закончим работу над условием, приступим к организации встречи. Это будет тема следующих недель. Но локация для нас не имеет значения. Возможны все, кроме России", - заявил Подоляк.

Еще у него спросили, как он представляет такую встречу.

"На этом этапе мы не рассматриваем таких деталей. По окончании работы над фундаментом соглашения будем думать, какой будет соответствующая модель поведения во время встречи президентов. Пожатие руки - это наша наименьшая проблема", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, у него спросили, сдержит ли подпись на соглашении в будущем Путина от агрессии.

"Конечно, нет. Россия была и будет агрессором. Экспансия - их единственная идеология, и, конечно, они не собираются от нее отказываться. Мы уверены, что Путин продолжит свою великодержавную политику. Мы могли бы остановить Россию, но никто не хочет помогать Украине в этой войне. Все чаще на Западе встречаются разговоры типа: "Не все такое черно-белое. Может, нам все же снять какие-то санкции".

А тем временем Россия последовательно бомбит наши города. Чернигов, Харьков, Сумы и многие другие города просто перестали существовать. Сколько еще должно умереть украинцев? Если кому-то не нравится, пожалуйста, станьте рядом с нами и воюйте – приглашаем армию Польши, Франции и США. Или закройте небо над Украиной. Тогда мы не будем вести переговоры с Путиным, только воевать", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Подоляк предположил, что на согласование спорных моментов при разработке мирного соглашения между Украиной и РФ понадобится от нескольких дней до полутора недель.

Одним из ключевых аспектов мирного соглашения, в разработке которого принимают опосредованное участие также и наши партнеры, в том числе Польша, является немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территорий Украины по конкретному, юридически выверенным планом. Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, который подробно описывает порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России – инновационная формула, которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: