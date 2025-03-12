Зеленский также допустил возможность введения новых санкций против РФ.

Несмотря на то, что Россия отчаянно пытается поссорить Украину и США, переговоры в Саудовской Аравии были результативными. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

"Я считаю, что можно видеть разные результаты в Саудовской Аравии. Восстановление помощи, первые шаги к окончанию войны. Я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Наоборот, идет деэскалация и так должно быть между партнерами", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что ему все равно на то, проговаривали ли США возможный план перемирия на 30 дней с Россией до того, как предложить его Украине.

Видео дня

"Я на это смотрю исключительно - может ли это нас приблизить к окончанию войны или нет. Я считаю, что сегодня мы должны были продемонстрировать готовность. Продемонстрировать информационно и реально всему миру. И я считаю, что мы это сделали", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, могут ли США ввести дополнительные санкции против РФ, если Москва откажется пойти на 30-дневное перемирие.

"Относительно санкций или других шагов давления на Россию, это будет зависеть от американской стороны. Это будет зависеть от их диалога с российской стороной. Если я правильно понимаю шаги мира через силу. Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, так же как мы. То думаю, что будут соответствующие решения. А если нет, мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует то, о чем она говорила", - сказал Зеленский.

Другие заявления Владимира Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский также рассказал, что до полного окончания войны, в Украине не отменят военное положение и не проведут выборы. Он также заявил, что выборы "никто специально откладывать не будет".

Он также отреагировал на ситуацию в Курской области. По словам президента, Украина продолжает выполнять боевые задачи на этом направлении. Он также отметил, что военное командование Украины делает то, что должно делать - сохраняет максимум жизней.

Вас также могут заинтересовать новости: