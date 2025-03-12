Россияне пытаются максимально давить на украинские войска.

Силы обороны Украины на территории Курской области выполняют поставленные перед ними задачи. Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последние события на этом направлении фронта.

"Наши войска на территории Курской области выполняют свою задачу. Россияне пытаются однозначно максимально давить на наши войска. Военное командование делает то, что должно делать - сохраняет максимум жизней наших воинов", - подчеркнул он.

Как добавил президент, понятно, что будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни.

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"Я думаю, что вопрос даже не в том, что они поднимают градус на Курском направлении. Они будут делать запугивание. Я думаю - [запугивания] будут разные. И ядерного характера также. Надо понять, что это понятная методичка действий Российской Федерации перед любым форматом дипломатии. На это надо трезво смотреть и реагировать на реальные угрозы, а не только на информационные", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что люди не должны быть в информационном вакууме, и украинской разведке, военным надо максимально быстро реагировать и опровергать определенную информацию об угрозах.

"Мы должны готовиться к сильному информационному давлению. Поверьте мне: лично мы находимся в разного формата таких ситуаций уже соответствующее время. Понимаем, что происходит", - заявил Зеленский.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, за последние дни ситуация в Курской области значительно изменилась. Онлайн-карта украинского мониторингового проекта DeepState свидетельствует, что Суджа больше не находится под контролем Сил обороны Украины.

Также мы рассказывали, что в Сети уже появились кадры, как российские оккупанты развешивают флаги государства-агрессора в разрушенных ими селах вокруг Суджи. Еще недавно вся эта территория находилась под уверенным контролем ВСУ.

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