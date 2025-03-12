Сначала должен заработать 30-дневный режим тишины с техническим мониторингом его соблюдения, наработан поэтапный план окончания войны, который должен пошагово привести к окончанию войны, и только потом отмена военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас надо сосредоточиться на первых шагах относительно перемирия и наработки плана завершения войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на брифинге.

В частности, у главы государства спросили, готов ли он отменить военное положение во время перемирия и провести выборы.

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Зеленский отметил, что сегодня всем надо сосредоточиться на первых шагах, чтобы был введен режим тишины.

"Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине - Мы конкретно это сделали, и сказали "да". А вопрос: будет ли готова на это российская сторона? Второе: готовы ли наши партнеры к мониторингу технического?", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что это очень важный аспект.

"Я откровенно говорил, что считаю - тишину в небе и на море понятно, как мониторить для нас. Но, если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело, и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом. И об этом говорили стороны. Это очень важно", - заявил Зеленский.

Он пояснил, что после такого шага может быть использовано американское предложение, которое вчера было на повестке дня переговоров в Саудовской Аравии, а именно - 30-дневный срок тишины, и чтобы подготовить полностью план по окончанию войны. Речь идет о пошаговом плане с гарантиями безопасности для Украины.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - подчеркнул Зеленский.