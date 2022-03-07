10 марта Кулеба ожидает встречи в Анталии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Пока планируется на 10 число. Посмотрим, если он прилетит в Анталию, то я тоже полечу. Сядем, поговорим", – сказал Кулеба в своем видеообращении.

Во время телемарафона Кулеба поделился своими ожиданиями от встречи с Лавровым.

"Первые слова к господину Лаврову будут очень простыми. Я ему скажу: "Господин Лавров, Я считаю, что эту встречу я провожу с соорганизатором преступления, агрессии против Украины. На этих переговорах вы можете остановить или по крайней мере предпринять попытку остановить это преступление, поэтому давайте серьезно поговорим". Если он настроен на серьезную беседу, то мы как дипломат с дипломатом серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту самую пропаганду абсурдную, которая в последнее время раздается, услышит от меня суровую правду, которой заслуживает", - сказал Кулеба.

Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что возможность встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его главы МИД РФ Сергея Лаврова в Анталии прорабатывается.

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