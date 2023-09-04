Компания не выполнила одно из главных технических условий контракта.

В скандальном контракте с турецкой компанией на поставку зимних курток для ВСУ наибольшие требования на разрыв ткани были определены втрое меньше заявленных Министерством обороны Украины.

Об этом заявил журналист-расследователь проекта "Наши деньги"Юрий Николов. На основе анализа документов выяснилось, что в контракте с турецкой фирмой Vector avia наибольшие требования к ткани на разрыв составляли 450 Ньютон.

"Если очень упрощенно, то ткань не должна расползтись, если к ней подвесить четырех килограммовый груз. А при пяти килограммах - уже поплывет", - заметил Николов.

В то же время технические условия Минобороны предусматривают, что ткань курток на разрыв имела наибольшую прочность 1 400 ньютонов. То есть они были якобы втрое крепче.

Турецкие куртки покупали по цене 86 долларов за штуку без НДС. А у украинцев на тендерах-по цене от 77 до 89 долларов с НДС.

Оплату туркам Минобороны произвело по 100-процентной предоплате, а украинцам предлагают 100 процентов постоплаты.

Куртки для ВСУ

В начале августа издание "Зеркало недели" опубликовало расследование относительно прошлогодних поставок одежды для военных. Там отмечалось, что Минобороны Украины заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia на поставку летних курток по цене 29 долларов за единицу. Позже в украинских документах фигурировали уже зимние куртки по 86 долларов за единицу.

Общественный антикоррупционный совет при МОУ подтвердила, что поставлено было именно зимние (не летние, не демисезонные) куртки с турецких фабрик, и большую часть комплектов уже выдали. Претензий к стоимости закупленных курток рада не имела и недостатков в поставленной одежде не обнаружила

"Украинская правда" выяснила, что турецкая фирма Vector avia, занимавшаяся поставкой, имела отношение к племяннику народного депутата от "Слуги народа" Геннадию Касаю.

Министр обороны Алексей Резников предполагал, что цены в документах турецкой стороны могли заменить с целью уклонения от налогов в Турции.

На фоне этих скандалов министр Резников объявил о своей отставке.

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