Министр обороны Украины готов отчитаться о своей работе.

Министр обороны Украины Алексей Резников просит Верховную Раду Украины принять его заявление об отставке.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в социальной сети Facebook.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке", - сообщил Резников.

Также он добавил, что готов отчитаться о своей работе. В социальной сети Резников опубликовал фото своего обращения к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку.

В своем заявлении Резников отметил, что "уже освобождено более 50% временно оккупированных Россией территорий Украины" и что каждый день украинские защитники и защитницы продвигаются вперед.

"Пройден непростой путь. От категорического отказа предоставлять Украине стингеры в ноябре 2021 года, когда я только был назначен на должность Министра обороны Украины, до формирования "авиационной коалиции", предоставления современных танков, средств ПВО/ПРО, дальнобойных ракет, бронетехники, артиллерии, РСЗО, других видов современного оружия западного образца", - сообщил Резников.

Зеленский подтвердил намерение Резникова уволиться

Как сообщал УНИАН, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. На этой неделе парламенту предложат принять кадровое решение. Минобороны должен возглавить глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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