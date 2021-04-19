Экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что действия России на границе Украины сегодня напоминают ситуацию не 2014, а 2008 года. Тогда РФ оккупировала часть территории Грузии.
Такое мнение Саакашвили высказал в эфире канала "Украина 24".
"У меня есть ощущение дежавю. И это дежавю не 2014 года в Украине, это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла война, как сейчас на востоке Украины, уже почти каждый день убивают украинского солдата, в Грузии также это было несколько лет. А потом, где-то сначала 2008 года началась очень быстрая эскалация, весной она подошла к пику, а агрессия случилась в августе", - сказал он.
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По словам Саакашвили, в ситуации в Грузии в 2008-м и Украине сейчас есть несколько похожих элементов. Один из них - наличие военной пропаганды и военкоров в оккупированных Крыму и ОРДЛО.
"Они рассказывают разные сценарии, как и по Грузии рассказывали, что вот-вот грузинское правительство нападет. Запад возмущался и призывал остудить горячие головы в Тбилиси, как и сейчас призывают остудить горячие головы в Киеве. Они сейчас составляют списки эвакуации в Донецке и Луганске, так же составляли списки на наших оккупированных территориях [Грузии]", - рассказал он.
Также политик обратил внимание на концентрацию Россией войск под видом учений.
"То, что сейчас сконцентрировано у границ Украины – пока этих сил еще недостаточно, чтобы крупномасштабную агрессию осуществить. На границах с Грузией было 100 тысяч солдат с лишним, практически все боеспособные части сухопутных войск России были сконцентрированы. У границ Украины пока этого нет, но все может измениться. В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся", - сказал он.
Стягивание войск РФ к границе Украины
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали РФ отвести свои войска от украинских границ.
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