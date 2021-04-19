В 2008 году Россия совершила агрессию против Грузии, оккупировав часть ее территории.

Экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что действия России на границе Украины сегодня напоминают ситуацию не 2014, а 2008 года. Тогда РФ оккупировала часть территории Грузии.

Такое мнение Саакашвили высказал в эфире канала "Украина 24".

"У меня есть ощущение дежавю. И это дежавю не 2014 года в Украине, это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла война, как сейчас на востоке Украины, уже почти каждый день убивают украинского солдата, в Грузии также это было несколько лет. А потом, где-то сначала 2008 года началась очень быстрая эскалация, весной она подошла к пику, а агрессия случилась в августе", - сказал он.

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По словам Саакашвили, в ситуации в Грузии в 2008-м и Украине сейчас есть несколько похожих элементов. Один из них - наличие военной пропаганды и военкоров в оккупированных Крыму и ОРДЛО.

"Они рассказывают разные сценарии, как и по Грузии рассказывали, что вот-вот грузинское правительство нападет. Запад возмущался и призывал остудить горячие головы в Тбилиси, как и сейчас призывают остудить горячие головы в Киеве. Они сейчас составляют списки эвакуации в Донецке и Луганске, так же составляли списки на наших оккупированных территориях [Грузии]", - рассказал он.

Также политик обратил внимание на концентрацию Россией войск под видом учений.

"То, что сейчас сконцентрировано у границ Украины – пока этих сил еще недостаточно, чтобы крупномасштабную агрессию осуществить. На границах с Грузией было 100 тысяч солдат с лишним, практически все боеспособные части сухопутных войск России были сконцентрированы. У границ Украины пока этого нет, но все может измениться. В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся", - сказал он.

Стягивание войск РФ к границе Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной это вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попробовать продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

Во время визита Зеленского во Францию канцлер Германии Ангела Меркель и президент Макрон призвали РФ отвести свои войска от украинских границ.

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Автор: Юрий Годован