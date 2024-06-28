Президент отметил, что детальный план будет разработан в этом году.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет решать, когда начнутся переговоры со страной-агрессором - с Российской Федерацией. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в Киеве.

"Конечно, Украина будет решать. Но, если бы все зависело только от Украины, никакой войны не было бы. К сожалению, оккупант - Россия, и Путин захотел войны. И пока что, он не хочет ее заканчивать", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина проявила инициативу и выбрала дипломатический путь, потому что является жертвой в войне.

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"Саммит мира прошел. Сейчас мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены (пленных и возвращение детей - УНИАН), и эти вопросы, я уверен, что мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты Формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами", - отметил Зеленский.

План окончания войны в Украине и оружие

Он подчеркнул, что Украине очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира: "Это дипломатический путь, над которым мы работаем".

Отдельно глава государства отметил, что Украина увеличивает производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы, артиллерии.

"Потому что мы должны быть сильными на поле боя. Потому что если вы слабые - это не потому, что кто-то хочет воевать. Мы и не хотели с самого начала. И сейчас никто не хочет. Мы хотим как раз мира. Но, мы должны быть сильными, и поэтому - развиваем наше производство, чтобы быть сильными", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия, кроме силы ничего не понимает, а кроме сильных - никого не уважает.

"Это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году", - подчеркнул Зеленский.

Глобальный саммит мира - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 15-16 июня в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. Участники саммита согласовали общую позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев и украинок, взрослых и детей, которых похитила Россия.

Это три из десяти пунктов Формулы мира, которую президент Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года, во время встречи G20 в Индонезии. Работа по остальным пунктам будет продолжена вместе с мировым сообществом в определенных на Саммите рабочих форматах.

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